مؤسسة دولية: تعافي اقتصاد السعودية سيستمر على مدار 2024 وسيتجاوز التوقعات

ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد السعودي خرج من دائرة الركود في الربع الأول من العام الجاري، متوقعة أن يواصل تعافيه على مدار العام الجاري وأن يحقق أداء أقوى قليلا من معظم التوقعات الحالية.

وقالت المؤسسة التي مقرها لندن في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن البيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3% على أساس فصلي، بينما خفت حدة وتيرة الانكماش على أساس سنوي من 4.3% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.8% في الربع الأول من هذا العام.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انكمش 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وعزت ذلك إلى انكماش النشاط النفطي 10.6%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نموا 2.8%.

وأشارت كابيتال إلى أن البيانات أظهرت أن الأنشطة النفطية نمت 2.4% على أساس فصلي في الربع الأول، إذ ارتفع إنتاج النفط بشكل طفيف من 8.98 مليون برميل في اليوم في الربع الأخير من 2023 إلى 9.01 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

وأضافت أن الأنشطة غير النفطية التي تشمل القطاع الخاص نمت 0.5% على أساس فصلي في الربع الأول، بينما انكمشت الأنشطة الحكومية 1% على أساس فصلي، مشيرة إلى أن أداء القطاع الخاص كان جيدا بدعم من إنفاق أقوى للمستهلكين.

وأوضحت أن استمرار قوة الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب تخفيف منتظر لتخفيضات إنتاج الخام اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، يعني أن النمو الاقتصادي سيرتفع أكثر على أساس سنوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، متوقعة أن تسجل المملكة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.8% في 2024، وهو أعلى قليلا من توقعات إجماع خبراء الاقتصاد.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الأول من 2023، وفقاً للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء.

ويعود الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.

ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، والأنشطة الحكومية نمت 2% في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي.

فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الرابع من العام 2023، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بمعدل 1%.

كانت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، قد توقعت نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت "بي.إم.آي" في تقرير إن ذلك سيمثل تباطؤا على أساس فصلي مقارنة مع نمو 4.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقعت "بي.إم.آي" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بمعدل سنوي يبلغ 1.2% في الربع الأول من العام الجاري، لكن مع تحسن النمو في الفصول القادمة.

وعزت الانكماش بالأساس إلى الحد من إنتاج النفط، مع استمرار سريان التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ وتلك التي تنفذها المملكة طوعا بمقدار مليون برميل يوميا. كما توقعت أيضا انكماش القطاع النفطي 13% على أساس سنوي في الربع الأول.