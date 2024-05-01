فالكونز يتوّج ببطولة ESL One Birmingham

اختتمت بطولة ESL One Birmingham المقدّمة من إنتل® فعالياتها بفوز ساحق للفريق السعودي "فالكونز" على خصمه فريقBetBoom، بعد منافسة حامية جرت في قاعة "ريزورتس ورلد أرينا" في برمنغهام، المملكة المتحدة، ليتوّج الفريق السعودي بالكأس ويثبّت اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

واحتل فريق فالكونز الصدارة بعد أدائه الاسطوري دون أن يسجل أية خسارة في المجموعة الأولى رغم التحديات التي واجهها في منافسته ضد Tundra Esports، إلا أنهم واصلوا تقدمهم في المجموعة الثانية متغلبين على فرق Liquid وOG، ليستجمعوا قواهم من جديد ويتغلبوا على خصمهم Tundra Esports بأداء مذهل، ويُتوجوا بالكأس وجائزة قدرها 300 ألف دولار أمريكي مع 6400 نقطة من إجمالي نقاط جولات ESL Pro Tour (EPT)، ليؤكدوا حجز مكانهم للمشاركة في بطولة "الرياض ماسترز" ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في صيف 2024.

يشار إلى أن بطولة ESL One هي أكبر فعاليات دوتا 2 في أوروبا خلال السنوات الست الماضية، وتستقطب الجماهير من مختلف أرجاء العالم. وسجّلت البطولة عدد مشاهدات فاق 327 ألف، وحضور أكثر من 18 ألف شخص في "ريزورتس ورلد أرينا" في برمنغهام، في آخر ثلاثة أيام من البطولة.

على مستوى المجموعات

عادت بطولة ESL One إلى برمنغهام بعد غيابها منذ عام 2018، وانطلقت في 22 أبريل عبر نظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق ال 12 المشاركة إلى مجموعتين تصدرها حامل لقب بطولة دريم ليج للموسم 22 فريق فالكونز، محققاً سجلاً نظيفاً دون أي خسارات في المجموعة الأولى، يليه مباشرةً في المركز الثاني فريق BetBoom، وحصل فريق Liquid على المركز الثالث دون خسارات في سجله، بينما حاز فريق G2.iG على المركز الرابع.

الأدوار الإقصائية

سجل فريق Tundra Esports الذي يمثل المملكة المتحدة فوزه في أولى مباريات المجموعة الأولى على خصمه فريق فالكونز ليتأهل إلى نهائي المجموعة بمواجهة فريقBetBoom الذي أقصى فريق OG إلى المجموعة الثانية.

وفي أول يوم من منافسات "ريزورتس ورلد أرينا"، تواجه فريق Liquid ضد فريق HEROIC في مباراة مثيرة أدت إلى إقصاء HEROIC ليكون أول الخاسرين. وفي المباراة الختامية لهذا اليوم، تفوق فريق فالكونز على المتصدر حينها فريق Liquid بنتيجة 2-1.

وفاز فريق BetBoom على Tundra Esports ليحجز مكانه في النهائي. وتم تحديد المنافس التالي ضد Tundra Esports في المباراة التالية التي خسر فريق OG، رغم أدائهم المتميّز، أمام فريق فالكونز بنتيجة 2-1.

في نهائي المجموعة الثانية، قام فريق فالكونز بإقصاء Tundra Esports بنتيجة 2-0، ليصل إلى النهائي لمواجهة فريق BetBoom.

النهائي

حجز فريقي فالكونز وBetBoom مكانيهما في النهائي بعد تفوقهما على المنافسين من نخبة المحترفين العالميين. وكانت آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي، إلا أن حامل لقب بطولة دريم ليج للموسم 22، أثبت تفوقه هذه المرّة لينتصر بنتيجة نظيفة 3-0.

واستعاد فريق فالكونز توازنه بعد ما واجهه من تعثر في مباراة المجموعة الأولى، ليواصل أداءه المذهل في المباراة الثانية، ويتقدّم بنتيجة نظيفة 2-0. وبسيناريو مشابه لفوزه الكبير في بطولة دريم ليج، واصل فالكونز هيمنته في المباراة الثالثة، لينهي المنافسة بفوز ساحق بنتيجة 3-0 ليكمل انطلاقته الرائعة في عام 2024.

وعلّق الأمريكي جينغ جون وو الملقب بسنيكينج لاعب فريق فالكونز على الفوز قائلاً: "جاء هذا الفوز الكبير، الذي اسعدنا كثيراً، ثمرة الجهود التي بذلناها هذا العام والتي أكد عليها الأداء القوي الذي قدمناه، وقد زاد من حماستنا تفاعل الجمهور الرائع، ونسعى بكل تأكيد إلى تحقيق المزيد من الانتصارات".

عرض القدية للأزياء التنكرية

إلى جانب المنافسات الحماسية، حظي الجمهور الحاضر في بطولة ESL One Birmingham بفرصة الاستمتاع بروح الإبداع مع عرض القدية للأزياء التنكرية. حيث أحيا عشاق الأزياء التنكرية القادمين من جميع أنحاء العالم، شخصيات دوتا 2 المفضلة لديهم، ليضفوا طابعاً من البهجة إلى هذا الحدث المفعم بالمتعة والإثارة.

وسيكون عشاق دوتا 2 من جميع أنحاء العالم، على موعد مع المزيد من الأحداث العالمية، حيث تتابع جولة ESL Pro لدوتا 2 مسيرتها مع البطولة المرتقبة من دريم ليج الموسم 23، والتي ستقام عبر الإنترنت في الفترة 20- 26 مايو.