11 مايو إنطلاق إمتحانات العملي بجامعة قناة السويس

اعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس اليوم الإطار الزمني لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تبدأ يوم 11 مايو الجاري بالامتحانات العملية.

وأضاف أن امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات من المنتظر أن تنطلق في 18 مايو الجاري، يليها بدء الامتحانات النظرية في 25 مايو؛ على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات بجميع الكليات في 27 يونيو المقبل.

أما عن امتحانات متطلبات الجامعة، فتبدأ السبت 18 مايو بامتحان متطلب الحاسب الآلي، يليها الأحد 19 مايو امتحان مقرر علم الجودة، ثم الإثنين 20 مايو امتحان مقرر قضايا مجتمعية، فيما يعقد امتحان اللغة الإنجليزية الثلاثاء الموافق 21 مايو.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب خلال فترة الامتحانات.مؤكدا ضرورة استعداد الكليات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، ومؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعة؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وتنظم جامعة قناة السويس في السابع من مايو المقبل المؤتمر العام للبحوث الطلابية تحت عنوان" المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع"

وبلغ عدد المشاركات البحثية بالمؤتمر 589 مشاركة من الأربع قطاعات بواقع 114 مشارك بقطاع العلوم الأساسية، 128 مشارك بقطاع العلوم الهندسية، 234 مشارك بقطاع العلوم الطبية، 113 مشارك بقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة 9 جامعات تحالف إقليم القناة وسيناء، إلى جانب 4 جامعات إقليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا فضلا عن مشاركة جامعة صينية.