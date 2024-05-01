إفتتاح الموسم الثاني من نموذج محاكاة الفاو موديل بجامعة سوهاج

افتتحت جامعة سوهاج فعاليات الموسم الثاني من نموذج محاكاة "الفاو موديل"، وذلك بالتعاون بين كلية الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وأقيمت الفاعليات بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، الدكتور عبدالعليم سعد المشرف الأكاديمي للفاو موديل بالجامعة، والدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، والدكتور محمد عبد اللطيف مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة، والمهندس أحمد اللبان رئيس اللجنة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة لدي الوحدة الوطنية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.





وقد أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بالدور الذى تلعبه منظمة الأغذية والزراعة العالمية فى القطاع الزراعي واسهاماتها فى مشروعات التنمية الزراعية وتحسين إنتاج الغذاء، وتسليط الضوء على الطرق الحديثة المستخدمة فى الزراعة، واهتمامها بالقضاء على الجوع والفقر بالعالم، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين المنظمة والجامعات المصرية فى مجال البحث العلمي وتدريب الطلاب بكليات الزراعة ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة ومواكبة التطورات العالمية المتلاحقة، خاصة فى مجالات الزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.





وقال الدكتور خلف همام، أن موسم "الفاو موديل" عبارة عن نشاط طلابي ونموذج محاكاة لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، يستهدف خدمة العملية التعليمية بكليات الزراعة فى مختلف الجامعات المصرية، من أجل تنمية قدرات وخبرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية، مضيفاً أن فعاليات الموسم تتضمن تقديم برامج تدريبية متنوعة خاصة بالقطاع الزراعي والبحث العلمي، وبرامج أخرى خاصة بالخريجين عن مهارات سوق العمل، إلى جانب تنظيم مسابقات عن المشروعات الطلابية المبتكرة واختيار الأفضل منها لتحويل أفكارهم الناشئة إلى واقع ملموس.





وأوضح الدكتور عبد العليم سعد، أن الفعاليات ضمت عدد من المحاضرات والتى قدمها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمختصين بمجال الزراعة، حيث قدم الدكتور حمدي حسانين محاضرة بعنوان "الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء كمصادر واعدة للطاقة المستدامة فى مصر"، كما قدم الدكتور محمد عبد اللطيف عرابي محاضرة عن "الاقتصاد الأخضر"، إضافة إلى محاضرة المهندس أحمد اللبان، والتى تحدث فيها عن "التطوير المهني"، مشيراً إلى أن الفعاليات شملت أيضاً تنظيم دورات تدريبية خاصة بمجالات الري الحديث، الاحتياجات الغذائية لأبقار التسمين، وكيفية استغلال الطلاب لفترة الجامعة فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم.