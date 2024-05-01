لعدم سدادهم ١٠ ٪ الأولى.. إلغاء تخصيص ١٠ قطع من أراضى مدينة الأمل

صرح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، انه قد صدر قرار الشئون القانونية بالغاء تخصيص عدد ١٠ قطع من اراضى مدينة الامل بنجع حمادى، وذلك لعدم سدادهم مبلغ ١٠% الاولى وعدم الالتزام بما جاء فى البنود الواردة بكراسة الشروط بالنسبة للجمعيات التى تم تسليم الاراضى الخاصة بهم .

وهم كل من، (١) احمد محمود سليم {٥/٣٩٦} . (٢) عبد الراضى عبد الفتاح الطاهر {٧/٧٧١}. (٣) ورثة سيف الاسلام فضل { ٧/٧٤٤}. (٤) ورثة سند سعد حجاب{٧/٦٣٣}. (٥)سليم فريج عبيد حسانين {٧/٤٠٩}. (٦) محمود مصطفى محمد يوسف {٧/١٦٢}. (٧) ابو الدهب احمد عيسى {٧/٤١٥}. (٨)عطية عبد الباقى مصطفى {٧/٣٣٢}. (٩) صبرى فهمى متى {٨/٤٠}. (١٠)محمد عبد الحارث عبد الحافظ {٧/١٤٠}.

و اكد أنور ان الوحدة المحلية مستمرة فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اى تقاعس عن سداد المستحقات وذلك حفاظا على المال العام .

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد عقد اجتماعا موسعا، وذلك لمتابعة تنفيذ اعمال البنية التحتية بمدينة الأمل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، والعميد عصام مقاول الهيئة العربية للتصنيع المسؤل عن التنفيذ و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وأنور ياسين عضو مجلس أمناء مدينة الأمل ، ومسئولي شركة الغاز ، ومهندسى الهيئة العربية للتصنيع، الجهة المشرفة على تنفيذ أعمال تمهيد الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن اعمال البنية التحتية بمدينة الأمل تجرى على قدم وساق، حيث تم البدء في تنفيذ خطوط شبكات المياه و الغاز من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

وأضاف الداودي، بأنه تم التشديد علي علي مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي سرعة سحب قطع الاراضى التى لم يقم اصحابها بسداد المستحقات المتبقية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يُذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة ، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية ، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية ( تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء)