حيل بسيطة للاستفادة من رياضة المشي السريع

تسارعت الخطى في عالم اللياقة البدنية باتجاه المشي السريع، إذ تظهر الأبحاث أن هذا النمط من التمارين يتيح فوائد صحية متعددة، ومع ذلك، يُشدد موقع Healthshots على ضرورة معرفة كيفية زيادة سرعة المشي بشكل صحي ومستقر للاستفادة القصوى من هذه الفوائد.

فوائد المشي السريع

تعتبر فوائد زيادة سرعة المشي متعددة، حيث تشمل:

حرق المزيد من السعرات الحرارية

يمكن لزيادة سرعة المشي أن تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية دون الحاجة إلى زمن إضافي للتمرين.

تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية

يؤدي المشي بسرعة إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين المزاج

تشير الدراسات إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بما في ذلك المشي بسرعة، يمكن أن تعزز المزاج وتقلل من التوتر والقلق.

زيادة معدل حرق السعرات الحرارية

بفضل زيادة سرعة المشي، يمكنك المشي لمسافات أطول في نفس الوقت، مما يزيد من حرق السعرات الحرارية.

تعزيز مستويات اللياقة البدنية

يمكن لزيادة سرعة المشي أن تساهم في تحسين مستويات اللياقة البدنية العامة.

توفير الوقت

بفضل المشي بسرعة، يمكنك قطع مسافات أطول في وقت أقل، مما يوفر الوقت اللازم للتمرين.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن وتيرة المشي المعتدلة الموصى بها تتراوح بين 15 دقيقة لكل ميل أو 9 دقائق لكل كيلومتر، بينما يمكن اعتبار وتيرة المشي السريعة عند المشي لمدة 12 دقيقة لكل ميل أو 7.5 دقيقة لكل كيلومتر.

ومع ذلك، يجب أن تضاف العديد من العوامل إلى الاعتبار عند تحديد السرعة المناسبة للمشي، مثل مستوى اللياقة البدنية الحالي والعمر والحالة الصحية العامة.

لزيادة سرعة المشي بشكل صحي، يُنصح باتباع بعض النصائح، ومنها:

تحسين وضعية الجسم: يمكن أن يساعد الوقوف بشكل مستقيم في فتح الرئتين وجعل التنفس أسهل، مما يساهم في المشي بشكل أسرع.

خطوات صغيرة وسريعة: يمكن أن تساعد الخطوات القصيرة والسريعة في زيادة سرعة المشي والمسافة التي يمكنك قطعها بدون شعور بالتعب.

تدريبات القوة: يمكن أن تعزز تدريبات القوة العضلات وتزيد من كفاءة الحركة أثناء المشي.

ستخدام أحذية مناسبة: يجب اختيار حذاء المشي الذي يوفر الدعم والراحة والمرونة اللازمة للمشي بسرعة.

باعتبار هذه النصائح والإرشادات، يمكن للأفراد الاستمتاع بالمشي السريع بشكل صحي وفعّال لتحسين اللياقة البدنية والصحة العامة.