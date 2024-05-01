شركة مشروبات أمريكية شهيرة تسحب منتجها من السوق|الغذاء والدواء توضح

قررت شركة "مارتينيلي" الأمريكية سحب عبوات عصير تفاحها الشهير بسبب احتمالية ارتفاع مستويات الزرنيخ فيه، وفقاً للإدارة الأمريكية للغذاء والدواء.

أضرار الزرنيخ على الصحة

يشير التحذير إلى خطر الزرنيخ غير العضوي على الصحة، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية، وهو متوفرًا في متاجر التجزئة مثل كروجر وبوبليكس وتارجت.

السحب الطوعي جاء بعد اكتشاف عينات من العصير في ولاية ميريلاند تحتوي على مستويات زرنيخ غير عضوي فوق المعدلات المسموح بها.

حتى الآن، لم ترد تقارير عن أمراض ناتجة عن تناول هذا العصير.

وقد صرحت الشركة، المقرّها في كاليفورنيا، بأن السحب يعود لدفعة معيّنة صنعت في مارس 2023، حيث كانت نسبة الزرنيخ الغير عضوي فيها أعلى من الحدود المسموح بها.

في يونيو 2023، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية توجيهات لتخفيض مستويات الزرنيخ غير العضوي في عصير التفاح، وذلك لتوافقها مع المعايير الجديدة للمياه، حيث تم تحديد الحد الأقصى المسموح به عند 10 جزء في المليار.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.