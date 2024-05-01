القيادة المركزية الأمريكية: نجحنا في تدمير زورق مسير تابع للحوثيين

نشرت القيادة المركزية الأمريكية آخر ما قامت به من مواجهات في البحر الأحمر، معلنة تدميرها لزورق مسير في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وقالت القيادة عبر حسابها الرسمي باللغة العربية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" يوم 30 أبريل في حوالي الساعة 1:52 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الامريكية في تدمير زورق مسير تابع للحوثيين، وتقرر أن الزورق المسير يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية واكثر أمناً للسفن الامريكية والتحالف والسفن التجارية".

عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لغزة

وعلى صعيد أخر نشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاركتها مع القوة الجوية الملكية الاردنية بشأن عمليات انزال جوي للمساعدات الانسانية علي غزة أمس.

وقالت:"في 30 أبريل حوالي الساعة 1:40 صباحاً (بتوقيت غزة) أجرت القيادة المركزية الامريكية والقوة الجوية الملكية الاردنية عملية انزال جوي مشتركة للمساعدات الانسانية في شمال غزة لتوفير الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر".

وأوضحت أن المساعدات تضمنت توفير الغذاء الامريكي والأردني وثلاث طائرات من طراز (سي - 130) للقوات الجوية الامريكية، مشيرة إلى أن الطائرات الامريكية اسقطت اكثر من 25000 وجبة غذائية جاهزة للاكل، مما يوفر المساعدة الانسانية المنقذة للحياة في شمال غزة، فضلًا عن اكثر من 13000 وجبة من الامدادات الغذائية الاردنية.

وقالت القيادة:"حتي الآن، اسقطت الولايات المتحدة ما يقرب من 1140 طناً من المساعدات الانسانية.

ولفت إلى عمليات الانزال الجوي للمساعدات الانسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.