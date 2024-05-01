نهضة بركان: جاهزون لمواجهة الزمالك وشرف أن يكون النهائي عربيًا

أكد الحسين كتابي المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي لبرنامج رقم 10 بالقناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، عن صعوبة المباراة المرتقبة ضد الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية.

مؤكدا ان كرة القدم رابطة تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والمغربي وشرف كبير ان يكون نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية عربيا خالص بين الزمالك ونهضة بركان

وقال:" اتوقع ان يكون النهائي بين الفريقين مادة دسمة وسيقدم كلا الفريقين اداء مميزا في سبيل حصد لقب البطولة.

وأكمل تصريحاته:" ١٢ الف و ٥٠٠ مشجع لنهضة بركان سيكونوا حاضرين لدعم الفريق في مواجهة الزمالك بالمغرب ، فريق نهضة بركان سيكون مستعد جيدا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس الاتحاد الافريقي وكل جماهيره تمنى نفسها بالفوز على الزمالك ولاعبينا يؤمنون بحظوظهم في حصد اللقب الافريقي والتنافس الشريف وبروح رياضية.

وأردف:" عمر العرجون وكل لاعبي فريق نهضة بركان جاهزون لمواجهة الزمالك ، العرجون كان فعلا معاقبا بعدم خوض مباراة واحدة وبالفعل غاب عن المباراة التي لم تلعب امام اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية ، وجميع عناصر فريق نهضة بركان وحتى المدرب في الفريق الحالي تغيروا عن الفريق الذي حقق البطولة في نسخة كاس الاتحاد الافريقي في عام 2019".