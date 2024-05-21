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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

"كاف" يضع اتحاد الكرة في مأزق

كاف
كاف

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد النهائي للأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل 2024-2025.

وأستقرت لجنة المسابقات في كاف على موعد 15 يونيو المقبل موعدا نهائيا لتحديد الأندية المشاركة في مسابقي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وراسل الاتحاد الأفريقي "كاف" الاتحادات المحلية من أجل إرسال الأندية المشاركة قبل حلول يوم 15 يونيو المقبل للمشاركة في النسخة المقبلة.

وعليه أصبح الاتحاد المصري لكرة القدم مجبرا على إرسال الأندية المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بهدف نظيف سجله أحمد حمدي في لقاء الإياب، ليحصد البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

فيما يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
 

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