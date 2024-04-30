سفير الكويت يكشف تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والأمير مشعل الأحمد

قال السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، إن هناك توافقا مصريا كويتيا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اتفاقا بين الزعيمين المصري والكويتي على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



وأضاف سفير الكويت بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم أن الرئيس السيسي اطلع الأمير الكويت على جهود مصر من أجل وقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، كما تم التباحث حول العديد من المفات منها اليمن وليبيا واستكمال مسيرة العملية السياسية والانتخابات ومجمل الملفات الدولية التي تشهدها المنطقة.

أمير الكويت أشاد بجهود الرئيس السيسي لحقن الدماء في السودان



وتابع سفير الكويت بالقاهرة، أن الشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت أكد وقوفه بجانب مصر في الحفاظ على حقها في ماء نهر النيل، مؤكدا أن أمير الكويت أشاد بجهود الرئيس السيسي لحقن الدماء في السودان، كما تم الحديث عن استهداف الحوثيين للسفن وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر.



ولفت السفير الكويتي، إلى أن المباحثات ناقشت تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين البلدين في الفترات المقبلة، موضحا أن هناك استثمارات كويتية تقدر بـ 10 مليارات دولار في القطاع الخاص و15 مليار دولار في قطاع الحكومي وهي استثمارات ناجحة.

وأشارسفير الكويت بالقاهرة، إلى أن الجانبين تحدثا بعمق عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتقوية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن مصر باتت جاذبة للاستثمار العربي والخليجي قائلا:"وده شيئ يفرحنا".

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ بتقليد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها قدراً وشأناً.

واصدرت رئاسة الجمهورية بيان مشترك ؛ بمناسبة زيارة الدولة لسمو أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه سمو أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قام سموه بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية، والتي تُعدّ أول زيارة رسمية لسموه إلى مصر بعد توليه منصبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

عقد فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.



بحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

هذا، وقد أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر فخامة الرئيس عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.