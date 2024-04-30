ختام فعاليات ورشة العمل التنشيطية لمسئولي التوظيف بتعليم الغربية

أقيم اليوم ختام فعاليات ورشة العمل التنشيطية لمسئولي التوظيف ومعلومات سوق العمل بالمدارس الموازية والمطبق بها منهجية الجدارات على مهارات التوظيف، بحضور الدكتور محمد حسين، مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل، أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، عبد الهادي سمير، استشاري التوظيف بمشروع قوي عاملة مصر.

الجدير بالذكر، أن الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر Work Force Egypt ولليوم الثالث على التوالي، قد اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التنشيطية لمسئولي التوظيف ومعلومات سوق العمل بالمدارس الموازية والمطبق بها منهجية الجدارات على مهارات التوظيف، وذلك لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، حيث تمت فعاليات ورشة العمل بإشراف وليد نجم، مدير الوحدة الفرعية، ومسئول التوظيف محمد قميحة، والأستاذة بهية الخواجة، مسؤول الابتكار وريادة الأعمال.

وقد قدم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين، مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل، لحضوره ورشة العمل التنشيطية، ولجميع أعضاء وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، كما تقدم بالشكر والتقدير للدكتورة سماح غازي، مدير المكتب الميداني بمحافظة المنوفية، لمجهودها المتميز في تقديم المادة العلمية أثناء الورشة على مدارس ثلاث أيام، كما تقدم بالشكر لكل من دكتور وائل السعيد، مدير المكتب الميداني، و بسمة السبكي، المسؤول الميداني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية .