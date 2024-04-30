الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يعلن تدمير دبابة إسرائيلية

تدمير دبابة إسرائيلية
تدمير دبابة إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

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حزب الله اللبناني يعلن استهدافه لمواقع للجيش الإسرائيلي اليوم

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حزب الله يستهدف مباني تمركز جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة

وقال حزب الله، في بيان صحفي :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصّن داخل ‏موقع المطلة، باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح".

نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب تتضمن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ألغى جلسة لمجلس الحرب كان من المفترض أن تبحث مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.

وكان نتنياهو، قد أعلن أنهم بدأوا إجلاء الفلسطينيين من رفح الفلسطينية استعدادا لعملية قريبة هناك.

وأضاف: "احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل، ولن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة"، مؤكدا أن "وقف الحرب غير وارد قبل القضاء على كتائب حماس في رفح الفلسطينية".

اليونيسيف: الأطفال في لبنان يدفعون ثمن احتدام النزاع في الجنوب وتفاقم أزمات البلاد

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الثلاثاء من أن 75 % من الأطفال في لبنان معرضون لخطر الفقر وذلك في ظل أزمات متعددة متداخلة تدفع الأسر نحو حافة الهاوية .. قائلة : "إن الأطفال في لبنان يدفعون ثمن احتدام النزاع في الجنوب وتفاقم أزمات البلاد.

وأكد المتحدث باسم المنظمة جيمس الدر ، في مؤتمر صحفي ، أن الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان تسفر عن خسائر فادحة للسكان حيث اضطر نحو 90 ألف شخص بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل إلى ترك منازلهم .. مستشهدة بأحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية بأن هناك ثمانية أطفال قتلوا من بين 344 شخصا قد قتلوا و75 طفلا من بين 1359 شخصا أصيبوا وذلك منذ ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية في أكتوبر الماضى 2023.

وأشار إلى أن تزايد النزاع المسلح تسبب في تضرر البنى التحتية والمرافق المدنية كما وأثر على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال والأسر بما في ذلك تعرض تسع محطات مياه تخدم 100 ألف شخص على الأقل إلى أضرار جسيمة في نفس الوقت الذي أغلقت أكثر من 70 مدرسة أبوابها؛ مما أثر بشكل كبير على تعليم حوالي 20 ألف طفل كما اضطر ما لا يقل عن 23 مرفقا للرعاية الصحية إلى التوقف عن تقديم الخدمات لأكثر من 4 آلاف شخص. 

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