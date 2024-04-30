حزب الله اللبناني يعلن استهدافه لمواقع للجيش الإسرائيلي اليوم

استهدف حزب الله اللبناني مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأعلن "حزب الله" في بيانه اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، أن عناصر حزب الله ‏قاموا بالآتي:

استهداف تجمع ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا.

استهداف مبانٍ يتموضع بها الجنود في مستوطنة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة.

نفذوا هجوماً نارياً مركزاً ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها.

قصفوا مبنى يتموضع به جنود الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ومبنًى آخر يتموضع به الجنود في ‏مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

ووفق “سبوتنيك ” لفت البيان إلى أن "الاستهداف جاء رداً على ‌‏القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية".

ومن جانبه استهدف الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، الخيام، وادي برغز، شبعا، راشيا الفخار، الفرديس، كفرحمام، وفي القطاع الأوسط بلدتي حانين، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصفوا بلدات الجبين، طير حرفا، جبل بلاط، ومروحين".

ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.