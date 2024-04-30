زيمبابوي تطلق أوراقًا نقدية جديدة للعملة الثالثة خلال عقد من الزمن

سيبدأ الزيمبابويون في استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة يوم الثلاثاء، حيث تطرح البلاد عملتها الثالثة خلال عقد من الزمن.

الزيمبابويون

والعملة، التي تم إطلاق نسختها الرقمية في وقت سابق من هذا الشهر، هي أحدث محاولة للسيطرة على التضخم المتزايد في البلاد.

ولكن هناك دلائل على أن ذهب زيمبابوي، أو ZiG، يواجه مشاكل بالفعل.

وفقدت النسخة الرقمية ربع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إن ZiG مدعوم باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية للمساعدة في الحفاظ على قيمته.

أعلى فئة متاحة من ZiG هي 200 ZiG، والتي تبلغ قيمتها حوالي 15 دولارًا.

وقالت السلطات إنه سيتم السماح للأفراد بسحب مبلغ بحد أقصى ZiG 3000 وللشركات ZiG 30000 أسبوعيًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لا توجد حدود للسحب النقدي للبرلمان والمحاكم والمنظمات الدولية.

طرحت زيمبابوي عملة جديدة مدعومة بالذهب تسمى إنها أحدث محاولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي كان يتأرجح من أزمة إلى أخرى على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.

وقال محافظ البنك المركزي جون موشايافانهو، أثناء كشفه عن الأوراق النقدية الجديدة، إنه سيتم هيكلة ZiG وتحديد سعر صرف يحدده السوق.

ويحل ZiG محل الدولار الزيمبابوي، RTGS، الذي فقد ثلاثة أرباع قيمته حتى الآن هذا العام.

وبلغ معدل التضخم السنوي في شهر مارس/آذار 55% ـ وهو أعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

لدى الزيمبابويين 21 يومًا لاستبدال الأوراق النقدية القديمة التي ضربها التضخم بالعملة الجديدة.

ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي، الذي يمثل 85٪ من المعاملات، سيظل عملة قانونية ومن المرجح أن يستمر معظم الناس في تفضيل ذلك.

الأوراق النقدية الجديدة ZiG تأتي في فئات تتراوح بين 1 و 200.

كما سيتم طرح العملات المعدنية للتغلب على النقص في العملات المعدنية الأمريكية، والذي شهد حصول الناس على فكة من الحلويات والشوكولاتة الصغيرة والأقلام.

وقال موشايافانهو إن العملة الجديدة سيتم طرحها بأثر فوري ويجب على البنوك تحويل الأرصدة الحالية بالدولار الزيمبابوي إلى ZiG.

والتزم بضمان أن تكون كمية العملة المحلية المتداولة مدعومة بقيمة معادلة من المعادن الثمينة - خاصة الذهب - أو العملات الأجنبية، وذلك لمنع فقدان العملة لقيمتها مثل سابقاتها.

لدى الزيمبابويين عدم ثقة تاريخية في البنك المركزي، يعود تاريخها إلى عام 2008، عندما كان يطبع الأوراق النقدية بقيمة 10 تريليون دولار زيمبابوي بينما كان التضخم خارج نطاق السيطرة.

ثم ألغت عملتها الخاصة واستخدمت لسنوات عديدة الأوراق النقدية الأجنبية فقط مثل الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي.

وفي أواخر عام 2016، طرحت الهيئة عملة جديدة تسمى مذكرة السندات التي كانت مدعومة بتسهيلات القرض بالدولار الأمريكي.

وتعهد محافظ البنك المركزي آنذاك جون مانغوديا بأن العملة ستظل على قدم المساواة مع الدولار الأمريكي لكن سندات السندات انهارت عندما بدأت الحكومة في طباعة الأموال الفائضة.