حالة الطقس| تعرف على خريطة سقوط الأمطار في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار في مصر، موضحة أن هناك سقوطا للأمطار الخفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فضًلا عن نشاط الرياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

الطقس السائد حار نهارًا

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، محذرة من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية حتى السبت المقبل.

حالة البحرين

وأوضحت، حالة البحرين المتوسط والاحمر معتدل مع ارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، حيث شهدت البلاد خلال الايام الماضية سحب رعدية على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر مع سقوط للأمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الاجواء ربيعية على أغلب الانحاء خلال الاسبوع الجاري، لتكون الاجواء مائلى للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.