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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول في مديريتي الخب والشعف بمحافظة الجوف

السعوديه
السعوديه


وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخراً، شملت 80 خيمة و100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد بواقع 100 أسرة.

وفي إطار متوازي، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية السوم بمحافظة حضرموت بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخرا، شملت 50 خيمة و 150 حقيبة إيوائية، استفاد منها 900 فرد بواقع 150 أسرة.

وفي إطار متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية أرياف المكلا بمحافظة حضرموت بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخرا، شملت 20 خيمة و 150 حقيبة إيوائية، استفاد منها 900 فرد بواقع 150 أسرة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخرا، شملت 80 خيمة و 100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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