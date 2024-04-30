التطعيمات الروتينية ضد شلل الأطفال.. الصحة تكشف الجرعات

نشرت وزارة الصحة والسكان، جدول التطعيمات الروتينية ضد مرض «شلل الأطفال» والجرعات اللازمة لكل تطعيم، وذلك لتوعية الأمهات لحماية صحة أطفالها.. والتي جاءت كالتالي:

التطعيمات الروتينية ضد شلل الأطفال:

الجرعة: الصفرية (عند الميلاد)، الطعم: سابين. الجرعة نقطتان بالفم.

الجرعة الأولى في عمر شهرين. الطعم: سابين. الجرعة: نقطتان بالفم

الجرعة الثانية في عمر أربع شهور. الطعم:سابين: نقطتان بالفم وسولك. الجرعة: 0.5 سم حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر

الجرعة الثالثة في عمر ال 6 شهور. الطعم: سابين: نقطتان بالفم وسولك. الجرعة: 0.5 سم حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر

الجرعة الرابعة في عمر 9 شهور. الطعم: سابين نقطتان في الفم.

الجرعة الخامسة في عمر ال 12 شهر. الطعم: سابين نقطتان في الفم.

الجرعة المنشطة في عمر 18 شهر. الطعم: سابين نقطتان في الفم