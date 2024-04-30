فى جولة مسائية وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد مستشفى حميات التل الكبير

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ؛جولة تفقدية مسائية مفاجئة لمستشفى حميات التل الكبير لتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية؛ بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل المستشفيات.

وخلال المرور تفقدت وكيل وزارة الصحة قسم الداخلى واطمأنت على حالات مصابي غزة ومتابعة حالتهم الصحية ومدى رضائهم عن الخدمة، وتأكدت من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وراجعت كشوف تذاكر المرضى وتواجد الفريق الطبي بالنوباتجيه ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وإستكملت الجولة بالمرور علي قسم العناية المركزة، وتابعت تقارير المرضى الصحية مع الطبيب المناوب، وأشادت بمستوى الأداء وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي بالقسم ،كما أثنت على إنتظام الجلسات بقسم العلاج الطبيعى الجديد وتركيب وتشغيل الأجهزه التى تم توريدها مؤخراً لتحسين الخدمه الطبيه بالمستشفى.

وفى نهاية الزيارة، أعربت وكيل الوزارة عن خالص تقديرها لإدارة المستشفى وفريق الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.