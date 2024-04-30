ميتا تقدم للمبدعين مكافآت بآلاف الدولارات مقابل مشاركات Threads

تقدم Meta لبعض المبدعين آلاف الدولارات إذا انتشرت على Threads. تعد المدفوعات جزءًا من برنامج مكافآت جديد للدعوة فقط يكافئ منشئي المحتوى الذين يستخدمون أحدث تطبيقات Meta.

تقدم صفحة دعم Instagram بعض التفاصيل حول برنامج المكافآت، والذي لم تعلن عنه Meta رسميًا. تنص على أنه يمكن لمنشئي المحتوى كسب المال "بناءً على أداء مشاركات المواضيع الخاصة بك" أو "عدد المشاركات التي تنشئها". يبدو أن الشروط المحددة للمكافآت مخصصة لكل منشئ. تشير الشركة إلى أن "تفاصيل برنامج المكافآت قد تختلف حسب المشارك".



يبدو أن البرنامج عبارة عن جهد صغير الحجم في الوقت الحالي - تشير الشركة إليه على أنه في مرحلة "الاختبار" - ولكنه يقدم معاينة للكيفية التي قد تبدو بها Meta لتكثيف جهودها لاستخدام المبدعين لتعزيز المشاركة في الخدمة. سبق أن عرضت Meta مكافآت لنشر Reels على Facebook وInstagram، لكنها المرة الأولى التي تدفع فيها الشركة مقابل المنشورات على Threads. تم الإبلاغ عن برنامج مكافآت Threads لأول مرة بواسطة Business Insider في وقت سابق من هذا الشهر.

يتم بالفعل عرض آلاف الدولارات على بعض منشئي المحتوى مقابل المشاركات عالية الأداء. وفقًا لإحدى لقطات الشاشة التي تم تداولها على Threads، عُرض على منشئ محتوى واحد على الأقل "ما يصل إلى 5000 دولار" لمشاركات Threads أو الردود التي حصلت على 10000 مشاهدة أو أكثر. هذا لا يقترب من المكافآت البالغة 10000 دولار التي يمكن لمنشئي Reels كسبها على Instagram، ولكنها لا تزال سخية جدًا نظرًا لأن النشر على Threads يتطلب جهدًا أقل بكثير من تصوير مقطع فيديو مقنع وتحريره.

Meta ليست المنصة الوحيدة التي تحاول جذب المبدعين بوعود بدفعات محتملة. يقدم X أيضًا لمنشئي المحتوى مدفوعات مباشرة بناءً على مشاركتهم، ولكن هذا البرنامج عبارة عن ترتيب لمشاركة الإيرادات للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الاشتراكات المميزة.

وشهدت Threads نموًا مطردًا منذ إطلاقها العام الماضي، ولديها أكثر من 150 مليون مستخدم شهريًا، حسبما كشف مارك زوكربيرج الأسبوع الماضي. وتكهن مؤسس فيسبوك بأن التطبيق يمكن أن يصبح يومًا ما منصة الشركة التالية التي تضم مليار مستخدم، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات للوصول إلى هذا الإنجاز.

وفي كلتا الحالتين، سيكون تأهيل منشئي المحتوى المشهورين من Instagram خطوة مهمة لتعزيز المشاركة في Threads.

كما عقدت الشركة مؤخرًا شراكة مع فريق تايلور سويفت للحصول على نجمة البوب على التطبيق للترويج لألبومها الأخير. لم تشارك Meta ما هي المصطلحات المرتبطة بهذا الترتيب، إن وجدت، ولكن الجهد شمل رسومًا متحركة مخصصة و"بيض عيد الفصح" الآخر لمحبي Swift.