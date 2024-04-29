وزارة الشباب : 13 مبادرة و40 ورشة عمل على طاولة التقييم في مبادرات «نتشارك»

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع اليونيسف ، تقييم مبادرات برنامج « نتشارك » و ختام فعاليات الحوارات المجتمعية وتقييم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي » بنادي الصيد الرياضي في مخافظة الجيزة .

واستعرض المشاركون في برنامج « نتشارك » 13 مبادرة تم تنفيذها داخل 8 مراكز شباب علي مستوي المحافظة ، تلك المبادرات المجتمعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية للنشء والشباب في الجمهورية الجديدة ونحو آفاق أرحب في كل المجالات ، حيث حققت مبادرتي _ " احميهم " _مركز شباب الحى السادس ، ومبادرة "مأوى" _مركز شباب منيل شيحة ، والفوز بالجائزة المالية المُعلن عنها من قبل الوزارة .

علي هامش الفعاليات تم تقييم الحوارات المجتمعيه للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي » ، حيث تم تنفيذ 40 ورشة عمل داخل مراكز الشباب ، وذلك في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وتحت شعار #بحكايتك_تكمل_حكايتهم ، وتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

وتسعي وزارة الشباب والرياضة مع الجهات الشريكة إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة ، وهذه النجاحات تعكس التفوق والإبداع الذي يمكن أن تحققه الفتيات المصريات في مختلف المجالات ، وتلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق أهدافهن والمساهمة في تطوير المجتمع.





