القاهرة الإخبارية ترصد آخر الاستعدادات لقمة البحرين (شاهد)

قالت الإعلامية أمل الحناوي، موفدة القاهرة الإخبارية من البحرين، إن القمة العربية الثالثة والثلاثين ستنطلق في الثانية ظهرا في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد كبير من القادة والزعماء العرب، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الرئيس السيسي وصل إلى المنامة أمس للمشاركة في القمة

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الرئيس السيسي وصل إلى المنامة أمس للمشاركة في القمة، مشيرة إلى أن جدول أعمال القمة مليئ بالقضايا السياسية والتنموية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس أولويات نقاشات القادة، وسبل إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والمستمر حتى الآن منذ السابع من أكتوبر الماضي وسيحاول القادة العربي إيجاد قرارات لإنهاء هذا الصراع العربي الإسرائيلي والوصول لوقف فوري لإطلاق النار بقرارات من المنتظر أن تصدر عن هذه القمة.

القمة ستناقش العديد من القضايا الإقليمية من أبرزها الوضع في لبنان واليمن

وتابعت أن القمة ستناقش العديد من القضايا الإقليمية من أبرزها الوضع في لبنان واليمن والصومال وتطورات الأوضاع في سوريا والتدخلات التركية والإيرانية في شؤون البلاد، وسيكون هناك بندا خاصا بالسد الإثيوبي والتأكيد على حقوق مصر والسودان المائية.

وتنطلق فعاليات القمة العربية في دورتها الـ33 اليوم الخميس في مملكة البحرين، والتي تأتي هذا العام وسط أجواء مضطربة وأحداث ساخنة يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة على رأسها الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي والتي باتت محل اهتمام لدول العالم نتيجة ما ينتهكه الإحتلال الاسرائيلي من مجازر وجرائم وإبادة جماعية في فلسطين والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء منذ بدء الحرب.

كما تأتي قمة البحرين في ضوء التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط فضًلا عن الصراعات الدولية منها الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم.

أهم المعلومات عن قمة البحرين:

تنطلق فعاليات القمة العربية في دورتها الـ33 في المنامة بالبحرين غدًا الخميس.

تنطلق القمة برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب خلال القمة 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

كما يتضمن مشروع جدول أعمال القمة ملفات عدة من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.

وأعدَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملفاً من 12 بنداً على رأسها "خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين"، وهو البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين نهاية ديسمبر الماضي، وغيرها من الملفات.

وقد أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم بلاده ومساندتها لكل الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية؛ إيمانًا بدورها الفاعل في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التضامن بين الأشقاء وقد جاء ذلك خلال لقاء عاهل البحرين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور المنامة حاليًا للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ33، حيث أطلع أبو الغيط الملك حمد، على الاستعدادات والتحضيرات النهائية الجارية لانعقاد القمة العربية والقضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمالها والترتيبات التي اتخذت لضمان نجاحها.

وتناقش البنود الأخيرة على جدول الأعمال مشروع إعلان البيان الختامي لقمة البحرين، إضافةً إلى تحديد موعد القمة المقبلة ومكان انعقادها، إضافةً إلى ما يستجد من أعمال.