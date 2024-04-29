الداخلية تكشف حقيقة منشور ادعى القبض على عاطل دون وجه حق في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية ملابسات المنشور المتداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويتضمن زعم إحدى السيدات بإلقاء قوات الأمن بقسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، بالقبض على نجلها دون وجه حق.

وتبين من الفحص عدم صحة الواقعة، وأن التفاصيل تتمثل فى أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل لتفقد الحالة الأمنية، قامت باستيقاف نجل الشاكية (عاطل، له معلومات جنائية) وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه غير مطلوب فى ثمة أحكام قضائية، وتم صرفه فى حينه.

وباستدعاء الشاكية وسؤالها، أفادت بقيام نجلها عقب ذلك بالمبيت لدى أحد أصدقائه "مقيم بدائرة القسم" دون علمها.

وبررت الشاكية تقدمها بالشكوى لاعتقادها أنه تم القبض على نجلها واستمرار حبسه، نظرًا لغلق هاتفه المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة اخرى تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ عدد ‏‏(196) حكم قضائى متنوع.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى ‏مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ ‏الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام ‏السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي ‏المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات ‏الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً ‏على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع ‏محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض ‏القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته ‏بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية ‏المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو ‏تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم ‏عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا ‏القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك ‏بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي ‏سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى ‏باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير ‏أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏