الشباب والرياضة تنفذ اللقاء الرياضي الشاطئي لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة بكفر الشيخ

في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالرياضة وحرصها على تبني المواهب البارزة في كافة الأنشطة الرياضية، وفي إطار المشروع القومي للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة على رفع مستوى اللياقة البدنية لطلاب المعاهد والجامعات المصرية.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فعاليات اللقاء الرياضي الشاطئي لطلاب المعاهد المصرية (العليا والمتوسطة) للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م



تقام فعاليات اللقاء الختامي بمشاركة 200 طالباً يمثلون 15 معهد من المعاهد العليا والمتوسطة على مستوى جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 28 ابريل الجاري وحتى 1 مايو 2024 بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ .

يتنافس الطلاب في ألعاب (كرة القدم "الشاطئية" - الكرة الطائرة "الشاطئية" - العاب ترويحية), علي ملاعب معسكر الشباب بمدينة ومصيف بلطيم.

يهدف اللقاء الرياضي الي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والعمل على استغلال طاقات الطلاب المشاركين وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعزز روح الانتماء والولاء للدولة المصرية.



