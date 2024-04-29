نشب حريق داخل مصنع كارما للملابس الموجود بالمنطقة الحرة التابعة لـ مدينة نصر بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق مصنع ملابس فى مدينة نصر

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد باندلاع حرق داخل مصنع كارما للملابس بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كرديون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وتواصل قوات الحماية المدينة السيطرة على الحريق

براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه

وفى سياق اخر قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأثنين، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

وتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ" المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي “Facebook”، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة “YouTube” على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.