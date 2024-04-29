هواوي كلاود تستعرض أحدث منتجاتها الثورية في صناعة التكنولوجيا بابتكارات الذكاء الاصطناعي

شاركت هواوي كلاود في النسخة الأولى من مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي عقد بشراكة استراتيجية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” (ITIDA) وجامعة مصر للمعلوماتية (EUI) لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "عصر الذكاء الاصطناعي".

يعد هذا المؤتمر الحدث الأكبر في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في أوروبا وأحد أكبر المؤتمرات ذات الصلة على مستوى العالم، حيث يجمع بين أكثر من 5000 متخصص في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ويضم أكثر من 400 متحدث من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منبرًا استثنائيًا لتبادل المعرفة والخبرات من خلال استعراض مجموعة متنوعة من التقنيات الأكثر تطورا في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.

وخلال فعاليات المؤتمر، استعرضت هواوي كلاود أحدث حلولها الثورية وخدماتها المبتكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي توفر فرصًا صناعية وتطورات تكنولوجية جديدة تساهم في دعم وتعزيز تطور القطاع التكنولوجي في المنطقة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مثل خدمات Pangu Model 3.0، وModelArts وMetaStudio.

قال إريك باي-المستشار الرئيسي لحلول الذكاء الاصطناعي في هواوي كلاود: " الذكاء الاصطناعي هو تقنية شاملة، ستلعب دور "العقل المنفذ" للقرن الحادي والعشرين، حيث أصبحت تقنية أساسية في نظم الإنتاج للمؤسسات والصناعات، ولا تزال في تطور وتوسع سريع ومستمر لخلق قيم أكبر على نحو مستدام". كما أكد باي ايضاً على الأهمية الجوهرية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، مشدداً على التزام هواوي بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في القطاعات المختلفة بهدف تسريع عملية التحول الرقمي وتحقيق التطورات المنشودة بها.

وفيما يخص ابتكارات هواوي كلاود في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت الشركة خدمة Pangu Model 3.0 المتطورة، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاعات متنوعة تشمل التنبؤ بالطقس، وتطوير الأدوية، وتحديد الأخطاء في القطارات، ودعم صناعة التعدين وغيرها. وقد سلطت مجلة نيتشر العلمية الضوء مؤخرًا على الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ بالطقس، حيث تتيح خدمة Pangu Model 3.0 تحسيناً ملحوظاً في سرعة ودقة التنبؤات الجوية.

وعن منصة ModelArts، فتعمل على تمكين المهندسين من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة، حيث توفر هذه المنصة مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات الذكية التي تُساعد الشركات على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة وكفاءة في مختلف المجالات من بينها التمويل والرعاية الصحية والتصنيع والإنترنت.

علاوة على ذلك، قدمت هواوي كلاود منصة MetaStudio، وهي منصة إنتاج محتوى رقمي شاملة قائمة على السحابة، تتيح للمستخدمين فرصة الاستفادة من قوة خدمة Pangu Model 3.0، كما تساهم أيضًا في تعزيز كفاءة الإنتاج بشكل ملحوظ، حيث تسمح بإنشاء شخصيات ومقاطع فيديو رقمية واقعية بجودة عالية خلال دقائق قليلة، مما يُساهم في خفض التكاليف وزيادة سرعة الإنتاج.

وتؤكد هواوي مجددًا التزامها الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، وذلك من خلال استثماراتها المتواصلة في مجالات البحث والتطوير، حيث تسعى هواوي من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها المحليين، إلى فتح آفاق جديدة للإنتاجية الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتسهيل النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

