بقيمة 2 مليون ريال.. السعودية تستعد لإقامة حفل جائزة ذروة سنام في نسختها الأولى

تستعد المملكة العربية السعودية لإقامة حفل جائزة ذروة سنام بنسختها الأولى، وذلك بعدما أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة حفل يوم الإثنين المقبل الموافق 20 من مايو الجاري على ميدان الجنادرية في الرياض.

وكشف الاتحاد السعودي أن مجموع الجوائز في الحفل سيصل إلى 2,300,000 مليون ريال سعودي.

ومن المنتظر ان يشهد هذا الحفل تكريم الفائز بكأس الموسم للنقاط بمبلغ مليون ريال وهجان الموسم بمبلغ 500 ألف ريال ومضمر الموسم بمبلغ 500 ألف ريال،والفائزين الثلاثة في مسابقة أفضل تغطية سناب شات التي تبلغ جوائزها 150 ألف ريال والفائزين الثلاثة في مسابقة أفضل صورة صحفية بمبلغ 150 ألف ريال.

وسيشهد الحفل الختامي لموسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن تكريم الفائزين بالبطولات الخارجية، إضافة إلى استعراض روزنامة الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن مطلع الموسم الجاري عن إطلاق جوائز المميزين في المواسم التي شهدت تنافسًا مميزًا بين المهتمين رغبة في الدخول ضمن المنافسة للفوز بالجوائز المالية.

جدير بالذكر أن المهندس محمود البلوي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن، قد أكد أن إقامة الحفل تأتي ضمن جهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سمو الأمير فهد بن جلوي لدعم الشغوفين بقطاع الهجن من ملاك ومضمرين والهجانة والإعلاميين، متمنياً أن تظهر النسخة الأولى من جائزة ذروة السنام بصورة مثالية تسهم في تقدير المنتمين لهذا القطاع والاحتفاء بهم في اجتماع أهل الهجن على درة الميادين.