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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: توافقت مع رئيس البوسنة والهرسك على ضرورة تهدئة التوتر الإقليمي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المباحثات مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، عكست أيضًا تقارب وجهات النظر، حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أنه تم التوافق على ضرورة بذل المساعي كافة نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

كلمة الرئيس السيسي:

 أوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنه تم التوافق على أهمية تكاتف الجهود الدولية، لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

 وأشار إلى أنه تم التأكيد على الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

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