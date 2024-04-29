السيسي: أجريت مع رئيس البوسنة والهرسك مباحثات عكست رغبة تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه أجرى مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، التي تؤكد حرص البلدين على تعميق وتطوير أشكال التعاون كافة، القائمة بين البلدين.

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي:

أوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن المباحثات مع رئيس رئاسة مجلس البوسنة والهرسك شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشددًا على أنه تم التأكيد على الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد على أنه تم الترحيب بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة، وبما يسهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين.