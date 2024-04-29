رصف طريق قرى بلطيم



نناشد نحن أهالى قرى الحقير التابعه لمركز بلطيم بكفر الشيخ والتى تبدأ بقرية الخاشعه نزولا بقرى 58.59.60.61.62.63.64.65. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل التدخل لحل مشكلة هذه القرى والمتعلقه برصف الطريق الرابط الذى يبدا بالخاشعه حتى حدود الدقهليه والذى يخدم أكثر من 100 الف شخص من ضمنها طريق مصنع بنجر السكر الذى يتحمل كثافه عاليه عليه من سيارات النقل الثقيل والتى نالت من كفائته وزادت معدلات الحوادث والسرقات عليه

عن الأهالى

رافت عبد الحميد غانم

بلطيم كفر الشيخ

01000671152