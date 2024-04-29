الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رصف طريق قرى بلطيم

بوابة الوفد الإلكترونية


نناشد نحن أهالى قرى الحقير التابعه لمركز بلطيم بكفر الشيخ والتى تبدأ بقرية  الخاشعه نزولا بقرى 58.59.60.61.62.63.64.65. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل التدخل لحل مشكلة هذه القرى والمتعلقه  برصف الطريق الرابط الذى يبدا  بالخاشعه حتى حدود الدقهليه والذى يخدم أكثر من 100 الف شخص من ضمنها طريق  مصنع بنجر السكر الذى يتحمل كثافه عاليه عليه من سيارات النقل الثقيل والتى نالت من كفائته  وزادت معدلات الحوادث والسرقات عليه   
عن الأهالى 
رافت عبد الحميد غانم 
بلطيم كفر الشيخ 
01000671152

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