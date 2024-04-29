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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

علوم حلوان تناقش دور البحث العلمي في تلبية احتياجات الصناعة

جانب من الحلقة النقاشية
جانب من الحلقة النقاشية

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا (التايكو) حلقة نقاشية عن دور البحث العلمى فى تلبية احتياجات المجتمع الصناعى فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم.

رئيس جامعة حلوان: البحث العلمي الدعامة الأساسية لتطور الصناعات

الحلقة النقاشية في علوم حلوان

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن  البحث العلمي يعد الدعامة الأساسية التي تدعم تطور الصناعات وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل وفعّال، حيث يعد البحث العلمي  الركيزة الأساسية في تحقيق التطور والتقدم في المجتمع الصناعي من خلال تحقيق الابتكار والاستدامة في جميع الجوانب .

وأفاد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان، بأن الندوة ركزت  على الدور البارز للبحث العلمى فى تلبية احتياجات الصناعات المختلفة ودورها الهام فى عملية الابتكار، حيث يسهم البحث العلمي في تطوير تقنيات جديدة وحلول مبتكرة تعزز الإنتاجية وتحسن جودة المنتجات.

وأوضح الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم جامعة حلوان، أنه من أهداف الندوة  إلقاء الضوء على أهمية البحث العلمى فى عملية تطوير الصناعات فى شتى المجالات. 

وتمثل الحلقة النقاشية أهمية كبرى للطلاب لربط الدراسة الأكاديمية لهم بسوق العمل، وتبادل الخبرات المختلفة واكتساب المهارات العلمية والعملية من خلال التواصل مع الجهات المختلفة.

كما حضر الدكتور محمد الموصلي مدير مكتب التايكو ونائبه الدكتور أحمد حسن وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطلاب بالكلية.

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