فريق جامعة حلوان يحصد مراكز متقدمة في مهرجان الأنشطة الطلابية

حقق فريق جامعة حلوان العديد من المراكز المتقدمة خلال مشاركته في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية.

وأقيم مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة السويس وضم 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية، تحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

مراكز فريق جامعة حلوان

وحصد فريق جامعة حلوان المركز الأول في مسابقة الكرة الشاطئية للطالبات، والمركز الثاني في مسابقة الشطرنج للبنات، والمركز الثالث في مسابقة الشطرنج للبنين، بالإضافة إلى المركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي).

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تنمي المواهب الطلابية وتصقل مهاراتهم في المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية.

وجاءت مشاركة فريق جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، فيما أشرف على وفد الطلاب أحمد يحيى والدكتورة رباب سالم.

وتضمنت فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، طابور عرض للجامعات المُشاركة، وحفلاً فنيًّا قدمه كورال هارموني عربي التابع لجامعة عين شمس، فضلاً عن تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية.

كما تضمنت فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية تنظيم لقاءات توعوية للطلاب حول البروتوكول والاتيكيت، والمراسم، ومحاضرات عن الأمن القومى المصري ودور الدولة المصرية فى مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، فضلاً عن استعراض بطولات أهل السويس في الدفاع عن الوطن.