بحضور السيسي| طلاب جامعة حلوان يشاركون في افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية

شارك طلاب جامعة حلوان في حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وشارك طلاب جامعة حلوان في البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف العقيد عماد حمدي إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

حرص جامعة حلوان على تعزيز روح الولاء لدى الطلاب

طلاب جامعة حلوان في البطولة العربية العسكرية للفروسية

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تعزيز روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، من خلال مشاركتهم في المناسبات الوطنية والرياضية.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالدور البارز الذي تلعبه رياضة الفروسية في إبراز الهوية المصرية الأصيلة.

طلاب جامعة حلوان

وتجدر الإشارة إلى أن البطولة العربية العسكرية للفروسية تقام خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية، وبمشاركة 11 دولة عربية، هي: (مصر، ليبيا، قطر، الجزائر، الكويت، تونس، سوريا، العراق، السعودية، الأردن، الإمارات).

و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتستضيف المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد في نسختها الأولى خلال الفترة بين 24 وحتى 27 إبريل ا2024 تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وتنظم البطولة القوات المسلحة بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية بمشاركة 11 دولة عربية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين