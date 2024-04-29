وزارة العمل تواصل تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

قالت وزارة العمل، عن عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، بمحافظة جنوب سيناء قامت بها مديرية العمل من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة ، ضمن خطة المديرية لحصر تلك الفئة بمواقع العمل المختلفة على أرض الواقع للبدء فى شمولهم بمظلة الحماية والرعاية والتشغيل التي توفرها لها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.

وقال وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

وأكدت مدير المديرية أن الوحدة التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة طور سيناء فى مواقع العمل بـ (شركة مصر للبناء الحديث ، وعملية إحلال وتجديد المسرح الصيفي ) ، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها ، منوهة إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.