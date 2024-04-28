حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المُتوقعة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدلًا على جنوب الصعيد.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على النحو التالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31.

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24.

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23.

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 30.

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26.

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25.

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31.

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31.

السويس:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30.

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33.

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32.

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32.

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32.

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32.

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33.

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34.

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37.

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37.

مصر للطيران تنفى وجود قصور في عدد العاملين بها على رحلتها للغردقة



أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران فى بيان لها نفى ما نشر ببعض مواقع التواصل بهدف تشويه الشركة ونشر بيانات مغلوطة جاء فيه "في ضوء ما تم نشره في أحد المواقع الإليكترونية وعلي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان " قصور في عدد الموظفين... تكدس المسافرون للغردقة بصالة مطار القاهرة ". والذي أشار فيه كاتب الخبر الي موضوعين الأول أن هناك تكدسا كبيرا من الأجانب والمصريين لعدم وجود موظفين لإنهاء إجراءات السفر لركاب رحلة مصر للطيران رقم MS256 المتجهة إلى الغردقة.

والثاني هو خبر قديم أعيد نشره مرة أخري بالرغم أنه تم توضيحه في جميع وسائل الإعلام والخاص بوجود عطل فني بطائرة مصر للطيران رقم MS4413 بعد اقلاعها من مطار برج العرب إلى مطار جدة

وأكدت الشركة فى بيانها "أن الرحلة المشار إليها MS256 المتجهة من القاهرة الي الغردقة أمس الجمعة ٢٦ ابريل اقلعت في موعدها المحدد الساعة ١٥:٣٥ دون اي تاخير وعلي متنها ١٢٦ راكبا . وبالتالي لا صحة للخبر المنشور تماما حيث تم إنهاء إجراءات نحو ٣٧ راكبا من الساعة ١٣:٠٠ الي الساعة ١٣:٣٠ وإنهاء إجراءات سفر ٢٠ راكبا آخر من الساعة ١٣:٣٠ الي الساعة ١٤:٠٠ ثم إنهاء إجراءات ٣٢ راكبا من الساعة ١٤:٠٠ حتي ١٤:٣٠ والانتهاء من إجراءات باقي ركاب الرحلة وعددهم ٣٨ راكبا في تمام الساعة ١٥:٠٠ .