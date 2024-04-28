الأرصاد: استقرار حالة الطقس والحرارة حول المعدل الطبيعي (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أنّ الأحوال الجوية استقرت بشكل كبير، وأصبحت قيم الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في فترتي النهار والليل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في فترة النهار بسبب سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أن الطقس حار نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وطقس أقل حرارة، ودافئ في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتنوسط، وطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد، خصوصًا مع وجود أشعة الشمس.

وأكدت أن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا تكون كتلًا شمالية قادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى منخفض جوي ممتد في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم.

استمرار سقوط الأمطار:

أوضحت أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

وأكدت استمرار سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.