أمريكا: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية قبل طرح رؤيتنا

أكد البيت الأبيض، أن إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية، حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضاف البيت الأبيض: "أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها، بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وإسرائيل بدأت في الوفاء بالتزاماتها بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة".

بني جانتس: إذا منعت حكومة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين لن أستمر في مجلس الحرب

وفي سياق آخر، قال الوزير في مجلس الحرب للاحتلال الإسرائيلي، بني جانتس، إذا قامت حكومة نتنياهو بمنع صفقة تبادل للمحتجزين لن أستمر بمجلس الحرب.

في المقابل أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، التزام الحكومة بإعادة المحتجزين بقطاع غزة إلى منازلهم، مشيرًا إلى أنه ليس أمامهم خيار آخر.

كان جانتس قد أكد في تصريح سابق أن عودة المختطفين أهم بكثير من الدخول إلى رفح، مشيرًا إلى أن الحكومة إذا منعت خطة مسؤولة فلن يكون لها الحق في الوجود.

وفي سياق متصل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلادها أبدت مرونة في عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي غزة والانسحاب من محور نيتساريم الفاصل بين شمالي وجنوبي القطاع.

وذكرت الإذاعة، ظهر اليوم الأحد، أن إسرائيل تبدي مرونة بشأن مطالب حركة حماس، والتي تمثلت في عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي غزة والانسحاب من محور نيتساريم الفاصل بين شمالي وجنوبي القطاع، وذلك كله مقابل استمرار عملية رفح.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل مسوتريتش.