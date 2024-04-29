التحقيق مع مزوري شهادات الجامعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

قررت الجهات المعنية حبس متهمين بتزوير شهادات جامعية باستخدام الذكاء الاصطناعي وترويجهم لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بأن كشف رجال الداخلية لملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن وجود صفحة فيسبوك، زعم القائمون عليها قدرتهم على استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

شهادات جامعية مزورة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" زعم القائمين عليها بقدرتهم على إستخراج شهادات جامعية موثقة بإستخدام الذكاء الإصطناعى.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الصفحة المُشار إليها وكذا عدة صفحات أخرى والقائمين على إدارتهم وتبين أنهم تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعُثر بحوزتهم على (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى") كما أمكن حصر عدد من عمليات التحويل المالى على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين) .



كما أمكن رصد صفحة آخرى تروج لذات النشاط على موقع "فيس بوك" وتم تحديد وضبط القائم على إدارتها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها بمقابل مادى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - 2 خاتم شعار جمهورية منسوبان لجهات حكومية - تقرير طبى ممهور بخاتم شعار الجمهورية - كمية من العلامات المائية والأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية



يأتي ذلك في اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

ووفي واقعة أخرى تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط سائق تخصص في تزوير المحررات الرسمية الصادرة من وزارات مختلفة، وشهادات التخرج والميلاد والوفاة بدائرة قسم شرطة المنتزه، وأحيل المتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (لاب توب "يحتوى على نماذج محررات_رسمية" - طابعة -3 براويز خشبية "شابلونة طباعة بمقاسات مختلفة " تُستخدم فـي وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق .. عليها عدد 11 نموذج لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات وكذا 3 نموذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مُقلدة عن طريق الإصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.