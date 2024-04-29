"مراحل التطوير في الأدب" أمسية بمكتبة الفيوم العامة 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

وفي السياق، عقد نادي أدب اطسا أمسية أدبية بعنوان "مراحل التطوير في الأدب"، بمكتبة الفيوم العامة، شارك فيها الدكتور نبيل الشاهد، والناقد والمفكر عصام الزهيري، والأديب أحمد طوسون، وأدار اللقاء الأديب عويس معوض.

مناقشة المناهج النقدية وتطور الأدب بفرع ثقافة الفيوم

شهد اللقاء مناقشة المناهج النقدية وتطور الأدب، ودور المناهج النقدية الحديثة، أيضا فترة القصيدة العمودية والسرد والنثر، والمدرسة الكلاسيكية بين فترة كتابة أمير الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم.

كما ناقش الحضور مدي تأثير التطور الأدبي بين المكون الأصيل للبلاغة النقدية، وأيضا الحداثة الشعرية والتي انعكست بظلالها على تكوين الرواية والشعر والقصة، شارك في اللقاء نخبة من النقاد والأدباء والشعراء منهم القاص عيد رمضان كامل والناقد أمين الطويل، وذلك بحضور النائبة البرلمانية الدكتورة ميرڤت عبد العظيم، والإعلامي ياسر محمد والإعلامي محمد القاياتي.

من جانب آخر، نظم قسم ثقافة الطفل مسابقات ثقافية وترفيهية مع الأطفال نفذتها تهاني أحمد، كما نفذت نعمه رجب ورشة فنية من إعادة تدوير خامات البيئة من الفوم وبرطمان من البلاستيك، فيما شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة رسم حر مع عدد من الرواد، بإشراف مروة السيد مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة.

وعلي هامش الأنشطة، استضافت مكتبة الفيوم العامة التدريب الميداني لطلاب كلية الآداب جامعة الفيوم، أوضحت خلاله هناء حسن فرج مسئول مكتبة الطفل، تعريف نشأة المكتبة عام 2005، وتم شرح الهيكل البنائي من مبانى وأقسام وأدوار والخدمات التي تقوم بها المكتبة، والفئات المستهدفة من الأطفال والطلاب والسيدات والرجال، وأيضا الأنشطة التى تقوم بها المكتبة من ندوات، ورش عمل، ولقاءات توعية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.