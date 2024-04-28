هواوي تقترب من إنتاج الهواتف الذكية محليًا بنسبة 100%

تقترب شركة Huawei من إنتاج الهواتف الذكية محليًا بنسبة 100٪

بواسطة Soumyakanti- 28 أبريل 2024

تفتخر سلسلة هواتف Pura 70 الرائدة الجديدة من هواوي بإنجاز رائع: حيث يتم الحصول على أكثر من 90% من مكوناتها من شركات صينية، باستثناء الكاميرا الرئيسية للطراز الأعلى. وهذا يدل على قفزة كبيرة نحو التدجين الكامل في تصنيع الهواتف الذكية من هواوي.

تكشف تحليلات التفكيك التي أجرتها شركة الأبحاث اليابانية Fomalhaut Techno Solutions أن الموردين الصينيين مثل OFilm وLens Technology وGoertek وCsun وSunny Optical وBOE وCrystal-Optech يقدمون الآن المكونات الأساسية لمعظم طرازات Pura 70، بما في ذلك المعالجات والشاشات والهيكل. والبطاريات، وأكثر من ذلك.

فقط المعالج الأكثر تقدمًا (Kirin 9010) والكاميرا الرئيسية في Pura 70 Ultra من الدرجة الأولى يظلان يعتمدان على التكنولوجيا الأجنبية بسبب القيود في تصنيع الرقاقات. ومع التقدم في تصنيع الرقائق وتكنولوجيا الكاميرا، من المرجح أن يتم تحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب.



حققت شركتا Honor وHuawei شعبية ملحوظة في سوقهما المحلية في الصين، حيث حصلتا على المركز الأول في حصة سوق الهواتف الذكية وفقًا لتقرير IDC للربع الأول من عام 2024. أدت الشعبية الهائلة لسلسلة Pura 70 إلى زيادة الطلب، مما تسبب في نقص المخزون في القنوات الرئيسية وزيادة الأسعار في السوق الثانوية.

وتتوقع تقديرات الصناعة أداء قويا لشركة هواوي هذا العام، مع وصول شحنات الهواتف الذكية المحتملة إلى 50 مليون وحدة. ويُعتقد أن طراز Pura 70 هو المحرك الرئيسي لهذا النجاح، حيث تجاوزت المبيعات وحدها عشرات الملايين.

تمثل سلسلة Pura 70 خطوة مهمة نحو التصنيع المحلي الكامل لشركة Huawei. وتُظهر الهواتف القدرة المتنامية للشركات الصينية على توفير مكونات الهواتف الذكية المهمة، بالاعتماد على عدد محدود من الواردات المتطورة.

ويشير هذا الاتجاه إلى مستقبل محتمل حيث تصبح عملية تصنيع الهواتف الذكية بأكملها داخل الصين مؤممة بالكامل، مما قد يؤثر على سلسلة التوريد العالمية للهواتف الذكية ويعيد تشكيل مشهد الصناعة.