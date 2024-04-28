الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد نهائي كأس الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك

الزمالك
الزمالك

صعد الزمالك  إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد انتصاره على دريمز الغاني بثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بابا يارا بكوماسي، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

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الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية

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الجماهير الغانية تدعم الزمالك أمام دريمز

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الزمالك يتقدم على دريمز في شوط أول عنوانه تألق عواد

أحرز حمزة المثلوثي مدافع الزمالك هدف الأبيض الأول في الدقيقة 12، ثم أحرز البنيني سامسون ثاني الأهداف في الدقيقة 27، قبل أن يضيف مصطفى شلبي هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 58 بعد تسديدة سكنت شباك دريمز.

ويلتقي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية مع الفائز من مباراة نهضة البركان واتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية:

يواجه الزمالك ، الفائز سواء نهضة بركان أواتحاد العاصمة في مباراة الذهاب لنهائي كأس الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 12 مايو المقبل في الجزائر أو المغرب.

على أن تكون مباراة العودة بين الزمالك والفائز من نهضة بركان واتحاد العاصمة، يوم الأحد الموافق 19 مايو، في مصر.

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