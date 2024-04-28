أرتيتا يعلق على فوز اَرسنال أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

علق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال على فوز فريقه على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد أرتيتا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، على أنه لديه ثقة كبيرة في لاعبي الفريق حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

بينما علق على اللحظات الأخيرة خلال مواجهة توتنهام، فقال: "بالتأكيد كانت صعبة، فكنت أصلي في النهاية، فهذا المكان صعب القدوم إليه وفريق رائع للعب ضده، كان علينا أن نحفر ونعاني لكي نحقق الفوز".

بينما تطرق للحديث عن كاي هافرتز، حيث قال: "بالطبع، كان مذهلاً اليوم، لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، وكان يعاني، لكنه لا يزال يقدم هذا الأداء. كان لا يصدق".

وتحدث عن خطأ ديفيد رايا أمام توتنهام، فقال: "مثل هذه الأشياء يمكن حدوثها، فهي جزء من كرة القدم، الشيء الذي أحبه هو أن رايا رفع يديه وكان مثيرًا في آخر 25 دقيقة".

وأضاف: "من أجل الفوز بأشياء كبيرة، لابد أن تمر بهذه اللحظات، نحن سعداء للغاية لأنه يوم نفخر به، وهو يوم يعني الكثير لمشجعينا. أتمنى أن يستمتعوا بأمسية جميلة".

وأتم أرتيتا تصريحاته: "يجب علينا مواجهة بورنموث مرة أخرى، ستكون لعبة صعبة أخرى. وعلينا أن نواصل العمل لتحقيق الفوز".