الطريقة الأصلية لعمل سلطة الكولسلو الشهية

سلطة الكولسلو من السلطات المفضلة لدى الجميع ويزداد الطلب عليها في المطاعم، فتحتوي على المايونيز الذي يضيف نكهة مميزة للسلطة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها على خطى المطاعم.

سلطة الكولسلو

طريقة عمل سلطة الكولسلو

المقادير

- الملفوف : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع)

- الجزر : 3 حبات (مبشور)

- الذرة : علبة

- المايونيز : نصف كوب

- سكر : 5 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لعمل سلطة الكولسلو ،أضيفي الجزر المبشور على الملفوف، والذرة، وقلبي المكونات حتى تختلط.

رشي 2 ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح وقلبي.

أضيفي المايونيز وحركي.

صبي عصير ملعقة كبيرة من الليمون وقلبي.

قدمي السلطة باردة.

فوائد تناول الذرة

مضاد للأكسدة

الذرة مصدر غني بمضادات الأكسدة، كما نشرت دراسة حديثة من جامعة كورنيل الأمريكية، وتعد الذرة لذلك غذاء مهما للوقاية من السرطان، إذ تعمل مضادات الأكسدة على تدمير الخلايا السرطانية في الجسم، وتقي الخلايا النظيفة.

تنظيم عملية الهضم

إذ تعتبر الذرة غنية بالألياف الغذائية الغير ذائبة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي إذ تساعد في تليين البراز والوقاية من الإمساك ومن سرطان المعدة والبواسير وتخفف من أعراض القولون العصبي.

غنية بالألياف الغذائية

تحتوي الذرة على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، ويغطي كوب واحد من الذرة نحو 18.4 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من الألياف الغذائية.

ولذلك تعد الذرة مهمة جدًا في مساعدة الجسم في عملية الهضم وضد عملية الإمساك، كذلك للوقاية من أمراض السرطان، وخاصة سرطان القولون.

غنية بالمعادن

تزود الذرة الجسم بالكثير من المواد الغذائية الرئيسية، مثل المغنيسيوم والزنك والحديد والنحاس والتي تتواجد بكثرة في جميع أنواع الذرة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي الذرة على معادن مفيد للجسم، مثل معدن سيلينيوم المفيد في تكوين مضادات الأكسدة والذي يحرس خلايا الدم والقلب والكبد والرئتين.

يزيد وزن الطفل

تساعد الذرة في زيادة وزن طفلك الصغير ولكنها لا تزال ضمن الحدود المعقولة. إذا كان طفلك يعاني من نقص الوزن ، يحتوي 100 جرام من الذرة على 350 سعرة حرارية بحيث يمكن أن يكون حلاً فعالاً لزيادة وزن طفلك.

بالنسبة لطفلك الذي يتمتع بوزن طبيعي ، لا يزال بإمكانه تناول الذرة لأنها لن تؤثر على السمنة. تحتوي الذرة على كربوهيدرات صحية وليس لها تأثير على زيادة وزن الجسم. ستتم معالجة الكربوهيدرات في الجسم حتى تتمكن من توفير الطاقة لطفلك.