عصام السقا يكشف لـ"الوفد" الجوانب الخفية في تجسيده للشر بلون مختلف

حرص عصام السقا نجم الماراثون الرمضاني علي تقديم أعمال فنية مختلفة ومتنوعة رسخت بأذهان محبيه وأبرزت إبداعه في اختياره للشخصيات التي يجسدها بعناية شديدة، حيث يضع لها لمسات خاصة تُميزها عن باقى أدواره خلال مسيرته الفنية، كما أنه حصد على إشادات كثيرة هذا العام بعدما قدم بطولة مشتركة جمعت بينه وبين الفنانة ريهام حجاج، ونجح بالفعل في تجسيد الشر بلون جديد ومختلف، ضمن أحداث مسلسل "صدفة" الذي انطلق مؤخراً بالسباق الرمضاني 2024.

عصام السقا

أكد عصام السقا خلال تصريحاته لـ"الوفد" عن كواليس "صدفة" وأجواء العمل مع ريهام حجاج وفريق العمل، قائلاً: "المسلسل من جميع الجهات كان في منتهى الروعه خفيف على القلب وأجوائه مليئة بالمرح والانضباط، طاقم العمل بالكامل في غاية الإحترام والتعاون والانسجام مع بعضهم البعض وكأنهم عائلة واحدة، بالإضافة إلي أن ريهام حجاج شخصية ملتزمة وتحترم مواعيدها لأبعد الحدود ومحبة لزملائها جدا".

كشف عصام السقا خلال تصريحاته لـ"الوفد" تفاصيل شخصيته في صدفة ومميزاتها بالنسبة له، معلقاً: "جسدت شخصية "طارق" وهي شخصية معقدة بالرغم من بساطتها إلا أنها تمزج بين مشاعر وتحولات كثيرة، والمجهود الذي بذلته للدور كان كبير حتي أتمكن من الوصول لقلب الجمهور واجعله يصدق ما أفعله ومدي حبه لصدفة ومحاولاته فى التقرب منها، وظهوري علي هيئة إنسان ملئ بالصفات الطيبة، وبالرغم من غدره بها ضمن الأحداث ولكنه ليس بهذا السوء، ومميزاته أنه شخص معطاء ويحاول دائما الحفاظ علي حقوقه وتمسكه بها من وجهة نظره، لذلك بذلت أقصى ما بوسعي لتجسيد تحولات الشخصية وبلورتها بمنتهي السلاسة".

عصام السقا

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، والنجم خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.