للدايت| اصنعي سلطة البطاطس والباذنجان على خطى المطاعم

سلطة البطاطس والباذنجان من السلطات الصحية التي تميز المطاعم، فتحتوي على مزيج من البطاطس والباذنجان مع الزبادي ومكونات آخرى صحية ولذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

سلطة البطاطس والباذنجان

طريقة عمل سلطة البطاطس والباذنجان

المقادير

- تتبيلة السلطة :

لبن زبادي : نصف كوب

المايونيز : ملعقة صغيرة

الثوم : فص (مهروس)

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة نصف سلق ومقطعة مكعبات)

- الباذنجان : 1 حبة (مقطع مكعبات ومقلي)

- البصل : 1 حبة (مقطع ناعم)

- الخبز العربي : نصف كوب (مقطع مكعبات ومقلي)

- صنوبر : ملعقة صغيرة (مقلي / للتزيين)

- الشبت : رشّة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

1. في وعاء نضع اللبن الزبادي وزيت الزيتون وعصير الليمون والمايونيز والقليل من الشبت المفروم، ونخلطهم جيداً.

2. نضع البصل في مقلاة على النار مع زيت زيتون ونضيف لها مكعبات البطاطس ورشة ملح وفلفل ونقلب حتى يحمر البصل قليلاً.

3. نضيف مكعبات الباذنجان المقلي إلى البطاطس والبصل ونضيف رشة فلفل أسود ونتركهم لمدة دقيقة على النار.

4. نضع البطاطس والباذنجان في طبق التقديم ونضع فوقه مزيد اللبن الزبادي ومكعبات الخبز المقلي.

5. نزين الطبق بالقليل من الشبت المفروم والصنوبر المقلي.

فوائد تناول الباذنجان

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

التحكم في مستوى السكر في الدم

يعرف الباذنجان بإحتوائه على الألياف الغذائية، التي تعمل على إبطاء معدل امتصاص السكر في الجسم، وبالتالي منع حدوث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، كما تلعب المركبات النباتية في الباذنجان دوراً هامًا في تحفيز إفراز الإنسولين المسؤول عن خفض مستوى سكر الدم.