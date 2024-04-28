باحث: مظاهرات الطلاب لدعم فلسطين لن تؤثر على تغيير وجهة نظر الحكومات الغربية (فيديو)

أكد حسين عمر، باحث في الشؤون الدولية، أن المظاهرات التي تجرى الآن في الجامعات الأمريكية، تؤثر قليلا على توجهات الحكومات، ولن تؤثر بشكل استراتيجي على تغيير وجهة نظرها، ومن يرى ذلك لا يرى الواقع بشكل صحيح.

وتابع “عمر” خلال تصريحاته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن الموضوع الاقتصادي ورفاهية الشعوب بالداخل الأوروبي والأمريكي هي من تؤثر على الانتخابات أو على سير من يتم انتخابه، والنظر بالديمقراطية هي نظرة نسبية، فالديمقراطيات الأوروبية والأمريكية صنعت وأسست لصالح الأنظمة الحاكمة، لكن تم تدجين الشعوب في هذه الدول بالشكل الذي يلائم منطق تلك السلطات.

وأشار إلى أن مظاهرات الطلاب في الجامعات الأوروبية هي مظاهرات آنية، ومشكلة القضية الفلسطينية أنها دائمة، والبحث عن جذور هذه القضية سيأخذنا إلى أن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التي جرت منذ احتلال فلسطين وحتى هذه اللحظة في جميع الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن هذا لم يؤثر على تغيير التوجه بالداخل الأمريكي أو الأوروبي.

غزة تلهب الاحتجاجات بجامعات أوروبا وأمريكا





وفي سياق آخر، يواصل منذ أيام طلاب عدد من الجامعات الأوروبية التظاهر احتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تُعد هذه الحركة استجابةً للأحداث القائمة وتعبيرًا عن الغضب والتضامن مع الفلسطينيين.

وشهدت الجامعات في الولايات المتحدة مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، حيث أقام الطلاب مخيمات ووقفات احتجاجية، وذلك للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية وللتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

وشهدت جامعات أمريكية، منها "تكساس" و"ييل" و"كولومبيا" و"وساوثرن كاليفورنيا"، خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات طالت مئات الطلاب وبعض الأساتذة المحاضرين.

وفي فرنسا شهدت العديد من الجامعات مظاهرات واحتجاجات، حيث أقيمت مخيمات وتم تنظيم مسيرات للتضامن مع الفلسطينيين، ولاسيما في جامعتي السوربون وسيانس بو.



كما شهدت الشوارع بألمانيا احتجاجات ومظاهرات مماثلة، حيث قام الطلاب بإقامة مخيمات تضامنية خارج المستشارية في برلين، مطالبين بوقف شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، وتصاعدت التوترات مع الشرطة وسط محاولات لفض الاعتصامات وتفريق المتظاهرين.

بينما في ايطاليا نظم طلاب جامعة سابينزا مظاهرات وإضرابات عن الطعام واشتباكات مع الشرطة أمام الجامعة، في إطار حملة للتنديد بسياسات إسرائيل وتضامنًا مع الفلسطينيين.

وفي استراليا نظَّم طلاب الجامعات مظاهرات ووقفات احتجاجية ومخيمات تضامنية مع الفلسطينيين، للتعبير عن رفضهم العنف الإسرائيلي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني.