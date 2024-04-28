400 طن معونات غذائية جديدة من الإمارات إلى غزة

أرسلت الإمارات اليوم الأحد، 400 طن جديدة من المعونات الغذائية إلى قطاع غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة أهالي القطاع، بالشراكة مع المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا)، في إطار حرص الإمارات على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

‏‎ووصلت سفينة المساعدات إلى ميناء أشدود قادمة من ميناء لارنكا في قبرص، تمهيداً لنقلها في شاحنات إلى قطاع غزة وإيصال المساعدات الملحة تلبية لاحتياجات شعب غزة.

‏‎وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "لا تزال هناك حاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تساهم في إنقاذ حياة سكان قطاع غزة".

وأضافت: "تواصل الإمارات سعيها من خلال كافة الطرق المتاحة براً وجواً وبحراً لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء إلى القطاع".

وأكدت حرص الإمارات على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين لتقديم الإغاثة للمدنيين في قطاع غزة ممن يواجهون ظروفاً إنسانية مأساوية.



من جانبه أعرب الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "أنيرا", شون كارول،عن امتنان المنظمة العميق للتعاون مع حكومة الإمارات لتقديم الغذاء والمساعدات الأخرى الملحة إلى الفلسطينيين في غزة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الشحنة بداية لتقديم المزيد من آلاف الأطنان من المساعدات في المستقبل التي ترسل من خلال السفن أو الشاحنات.

وأضاف: "سنقدم أكبر قدر ممكن من هذه المساعدات إلى شمال القطاع حيث يواجه العديد خطر الموت جوعاً"، مؤكداً أن المنظمة قدمت أكثر من 24 مليون وجبة في غزة منذ منتصف أكتوبر الماضي، موضحاً أن هذا التعاون يسهم في تقديم ملايين الوجبات الأخرى في هذه اللحظة الحرجة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قدمت دولة الإمارات أكثر من 31 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المساعدات الغذائية والإغاثية والمواد الطبية، عبر 250 رحلة جوية و38 عملية إسقاط جوي و1160 شاحنة و 3 سفن.