الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الهضبة يصنع حفلاً تاريخياً وليلة أسطورية على مسرح الدانة بالبحرين

عمرو دياب
عمرو دياب

أشعل النجم عمرو دياب حفله الغنائي الكبير الذي أقيم على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة، بعد 16 عاما من الغياب عن إحيائه حفلات هناك، وسط أجواء خيالية حماسية ولحظات نارية وهتافات صاخبة من قبل جمهور الهضبة، ورسمت تفاصيل عديدة في تلك الليلة، أبرزها الحضور الجماهيري الغفير والذي يعد الأضخم في مسرح الدانه منذ افتتاحه.

عمرو دياب 
عمرو دياب 

تفاصيل حفل عمرو دياب على مسرح الدانة بالبحرين

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن نفاد جميع التذاكر فور طرحها، وهو ما ظهر بوضوح مع احتشاد الالاف في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات.

وقبل صعود الهضبة للمسرح بدقائق ظل الجمهور يهتف له ويردد أغانيه، خاصة مع عرض البرومو التشويقي الذي يسبق صعوده للمسرح عقبته موسيقى أغنية "يا أنا يا لأ" التي انطلق معها صوت عمرو دياب وسط استقبال حافل من جمهوره.

وخلال الحفل رحب عمرو دياب بجمهوره في البحرين مؤكدا سعادته بالتواجد معهم ليزداد حماس الجمهور عندما غنى أغنية "بحبه"، ثم قدم بعدها مجموعة من أشهر أغانيه "لو اتساب، برج الحوت، وياه، إنت الحظ، وقمرين، بعدها قدم ميدلي مميز لأغاني ليلي نهاري، العالم الله، نور العين".

 

وحرص عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه "مكانك"، وتحديدا أغنية "يا قمر"، التي يرددها معه جمهوره في جميع حفلاته، وأغنية "الكلام ليك إنت"، ثم غنى "تملي معاك"، و"يتعلموا"، قبل أن يختتم الحفل بأغنية "هتدلع".

 

وظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة نالت إعجاب الجمهور، خاصة أنه بلياقة ورشاقة كانت محور حديث جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحفل.

عمرو دياب 
عمرو دياب 
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الجريدة الورقية