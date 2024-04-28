محافظ الغربية يناقش مستجدات مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر بالغربية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها ، بحضور الدكتور عبدة محمدين نائب المدير التنفيذي لوحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية ،الاستاذه نجوى العشيري السكرتير العام ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، المهندس اشرف هواش مدير مديرية الاسكان

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ و نائب المدير التنفيذي لوحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية أعمال مصنع تدوير المخلفات بدفره موجها بسرعة الانتهاء من توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن ٤ بوصه.

كما ناقش اعمال المحطة الوسيطة بنشيل مؤكدا على توصيل مصدر كهرباء جهد منخفض لأعمال الإنشاء وكذا جهد متوسط لأعمال التشغيل بالاضافة الى توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن (٤) بوصة.

واختتم الاجتماع بمناقشة موقف الجراجات المخطط تأهيلها من خلال المشروع.