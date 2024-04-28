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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة عين شمس تحصد المركز الثالث في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية

فريق عين شمس
فريق عين شمس

حصلت جامعة عين شمس على المركز الثالث في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية في مجال ريادة الأعمال الخضراء، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة. 

تدشين تحالف دعم مشروعات التخرج لطلاب كلية الزراعة بجامعة عين شمس

صور| أول معرض لمستحضرات التجميل في صيدلة عين شمس

وشاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي الإدارة العامة لرعاية الشباب اللجنة العلمية لاتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال i hub في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية Su Real life . 

وأقيمت المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية خلال الفترة من 18 وحتي 27 من أبريل الجاري بمشاركة 167 فريقا من الجامعات المصرية.  

وحصد فريق كلية الزراعة في جامعة عين شمس على المركز الثالث وجائزة مالية قدرها ألف دولار عن موضوع استخراج الألياف الطبيعية من المخلفات العضوية للطلاب صلاح عبد الفتاح مصطفي، ومحمد شريف علي صالح، ونانسي اشرف عبد الفتاح، ورويدا محمد السويفي. 

زراعة القمح في مزرعة زراعة عين شمس 

زرعت كلية الزراعة جامعة عين شمس القمح بمزارعها الصحراوية بمزرعة الإمام مالك البستان بمركز وادي النطرون بأجود الأنواع والأعلى إنتاجية. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثناء النوبي أحمد سليم القائم بتسيير أعمال عميد الكلية.

يأتي ذلك في ظل توجه الدولة للإهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية حرصت كلية الزراعة جامعة عين شمس، بأن تكون في المصاف الأول المعني بقضايا الأمن الغذائي القومى المصري. 

وأجرت الدكتورة ثناء النوبي عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس جولة تفقدية لمزرعة الإمام مالك البستان - بمركز وادي النطرون لمتابعة محصول القمح ومزارع البرتقال.

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